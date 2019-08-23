Adana'daki FETÖ/PDY davası Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan eski öğretmen 5 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.B, K.K, V.B, M.T. ve A.İ. ile avukatları katıldı. Savunma yapan sanık H.B, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek adli kontrol kararının kaldırılarak beraatlerine karar verilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.