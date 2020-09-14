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Aktüel Adana'daki cinayet davası
Aktüel

Adana'daki cinayet davası

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:54:08 -
Adana'daki cinayet davası

ADANA (AA) - Adana'da, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu, ikisi yakalamalı 14 sanığın 5 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet K, Mehmet E.Ö, Salih Ç, Yakup Ç. ve Tuncay D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ve UYAP sisteminin çalışmaması nedeniyle katılamadı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve kafeye girerek Bedirhan Bayğara'yı öldürdüğü iddia edilen Yusuf Ç. ve Mehmet E.Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelen tutuksuz sanıkların savunmalarını aldı.

Sanıklardan Mahmut G, olayla ilgisinin olmadığını, sadece tutuklu sanıklardan Mehmet E.Ö'yü otomobiline alıp istediği yere götürdüğünü söyledi.

Diğer tutuksuz sanıklardan Okan Y, Kayhan Ç, Yasemin Ç. ve İslam Ç, öldürme olayıyla ilgilerinin olmadığını iddia edip beraatlerini istedi.

Müşteki Seyfettin Bayğara'nın avukatı, olayın planlanmış bir cinayet olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğuna, yakalamalı sanıkların da yakalanmasına karar vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir kafeye 17 Ocak’ta giden Bedirhan Bayğara, kız arkadaşıyla otururken Yusuf Ç. tarafından tabancayla kafasına ateş edilmesi sonucu öldürülmüştü. Olaydan sonra Yusuf Ç. ile olayla ilgisi olduğu öne sürülen Mehmet E.Ç. kaçmış, 5’i tutuklu 14 kişi hakında da "Tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye azmettirme, yardım etme, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından dava açılmıştı.

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