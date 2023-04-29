Adana'da yollar göle döndü! Nisan yağmuru sert vurdu
Adana’da kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı araçlar sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Adana'da sağanak yağış öğle saatlerinde başladı.
Kısa süre yağan yağmur nedeniyle merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçesinde birçok ana cadde göle döndü.
Ekipler göle dönen yollarda çalışma başlatırken bir otomobil su altına kaldı. Otomobili kurtarmak için çekici geldi. O anların görüntüsü kameralara yansıdı.