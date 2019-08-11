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Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

11 Ağustos 2019 Pazar 12:52
Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

ADANA (AA) - Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü.

Merkez Seyhan ilçesi Mekan Mahallesi'nde çadırda ailesiyle yaşayan Suriyeli Garam Naif'e, raylardan karşıya geçmeye çalıştığı sırada Mersin-Adana seferi yapan yolcu treni çarptı. Naif, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber üzerine olay yerine gelerek gözyaşı döken anne Ayşe İbrahim ve baba Muhammet Naif'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuğunun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Mekan Mahallesi Muhtarı Cihan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede raylardan karşıya geçmeye çalışan çocuklara birçok kez tren çarptığını söyledi.

İnşaatına başlanan alt geçidin tamamlanmadığına dikkati çeken Genç, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:52
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