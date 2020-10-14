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Aktüel Adana'da, yaşlı çifti dolandıran zanlı suçüstü yakalandı
Aktüel

Adana'da, yaşlı çifti dolandıran zanlı suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:13:50 -
Adana'da, yaşlı çifti dolandıran zanlı suçüstü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, kendisini polis olarak tanıtıp kandırdığı yaşlı çiftin 58 bin lirasını dolandıran zanlı suçüstü yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde yaşayan Hasan (74) ve Hatice Ç. (71) çiftine telefonla ulaşan kişi, kendisini "komiser Murat" olarak tanıttı.

Zanlı, 22 kişilik terörist grup yakaladıklarını ve birinin üzerinde Hasan Ç. adına kimlik çıktığını, bu durumdan kurtulmak için para vermeleri gerektiğini, daha sonra paralarının iade edileceğini söyledi.

Bunun üzerine çift, hazırladıkları 58 bin 185 lirayla evlerinde beklemeye başladı.

Bu arada, çifte telefonla ulaşamayan çocukları ise polisi arayarak yardım istedi.

Çiftin telefonunun sürekli meşgul olması üzerine dolandırılmaya çalışıldıklarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri adrese sevk edildi.

Hatice Ç'nin, içinde 58 bin 185 olan poşeti dolandırıcılık şüphelisine verdiği sırada ekipler adrese ulaştı. Polisi görüp kaçan Abdullatif S. (33) kovalamaca sonucu paralarla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Para, aileye teslim edildi.

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