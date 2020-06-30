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Aktüel

Adana'da yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyonet çalındı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:14:37 -
Adana'da yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyonet çalındı

ADANA (AA) - Adana'da ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerini taşıyan Yüreğir Belediyesine ait resmi plakalı kamyonet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Balkan'ın kullandığı Yüreğir Belediyesi'ne ait 01 BDA 97 plakalı kamyonetin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde park edildikten sonra çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler yerini GPS ile belirledikleri kamyoneti Asri Mezarlık karşısında terk edilmiş halde buldu.

Kapıları açık bırakılan araçtan, 17 yardım kolisinin çalındığı belirlendi.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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