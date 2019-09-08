Adana'da yaralı yaban keçisi bulundu

ADANA (AA) - Adana'da yaralı halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karaisalı ilçesindeki Ekecik mevkisinde gezenler, kayalıklardan düşmesi sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen bir yaban keçisi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı yaban keçisini koruma altına aldı.

Tarsus Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alınan yaban keçisinin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.



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