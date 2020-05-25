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Aktüel

Adana'da yalnız yaşayan engelli kişi evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:29:53 -
Adana'da yalnız yaşayan engelli kişi evinde ölü bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yalnız yaşayan bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu.

Denizli Mahallesi'nde yaşayan Bülent Çetin'den (54) uzun süre haber alamayan akrabaları evini kontrol etti.

Çetin'i yerde hareketsiz yatarken bulan akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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