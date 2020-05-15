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Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engelleyen 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:11:17 -
Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engelleyen 4 şüpheli gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtım çalışmalarını 4 kişi engellemek istedi.

Olaya müdahale eden polisi darbeden 4 şüpheli, gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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