Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,uyuşturucu satıcılarının kullandığı ileri sürülen otomobili D-400 kara yolunda durdurdu. Otomobildeki R.G'nin100 lira karşılığında M.A. ve O.T'den esrar aldığını söylemesi üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sattığı ihbarı yapılan F.A. ise polis ekiplerince bindiği şehir içi yolcu minibüsünde gözaltına alındı. F.A'nın üzerinden 12 rulo esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden M.A. ve O.T. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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