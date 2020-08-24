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Aktüel Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası
Aktüel

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:46:19 -
Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 5 yıl 10 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık F.O. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, mahkemeden F.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen F.O, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Dosya kapsamındaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık F.O'yu "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

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