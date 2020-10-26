  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:58:53 -
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2’si tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, önceki gün paletli iş makinesine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi ile "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 zanlıdan sokakta uyuşturucu sattıkları öne sürülen 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24 Ekim’de Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda tır üzerinde taşınan paletli iş makinesinde narkotik köpeğiyle arama yapmıştı.

Köpeğin tepki verdiği iş makinesinde yapılan incelemede sürücü kabini altındaki bölmede uyuşturucu olduğu tespit edilmişti.

İş makinesinin gizli bölmesini açan ekipler, 51 kilo 366 gram eroin ele geçirmiş, 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Türkiye'nin yeri doldurulamaz" demişti... Türkiye dostu liderden ülkeyi sarsan haber

Türkiye'ye gösterdiği dostlukla bilinen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Covid-19 testi pozitif çıktı. Borisov yaptığı açıklamada, "Ya..
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay