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Aktüel

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:59:27 -
Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Karataş kara yoluna ters şeritten giren Suriye uyruklu Ahmet Muhammed idaresindeki 35 MA 3736 plakalı minibüs, Bahri Gayir'in kullandığı 34 NG 2291 plakalı otomobil ve Onuray Yasavur yönetimindeki 01 TC 006 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü Gayir ve yanındaki Tülin Karıksız, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar Gayir, Karıksız ve Muhammed, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Yasavur, kazadan yara almadan kurtuldu.

Alev alan otomobil, vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Adana-Karataş yolunun tek şeridi çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.


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