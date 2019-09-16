Adana’da trafik kazası: 1 yaralı Adana’nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı.

Adana’nın Kozan ilçesinde yolun karşına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada küçük çocuk yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 01 RP 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Akbalık’a (10) çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü M.Y. ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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