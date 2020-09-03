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Aktüel Adana'da terör örgütü El Kaide sanıklarının yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Adana'da terör örgütü El Kaide sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Tutuklu 2 sanıktan birinin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:49:42 -
Adana'da terör örgütü El Kaide sanıklarının yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü El Kaide'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.T. ve B.T.B. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Savunması alınan C.T, Adana'da esnaflık yaptığını ve 2015'te babasını kaybettiğini belirterek, ''Ailevi nedenlerden ötürü psikolojim bozulmuştu. Bu süreçte sosyal medya hesabım üzerinden bir kişiyle tanıştım. Bu kişi bana Suriye'de bulunduğunu söyleyerek savaşla ilgili fotoğraflar gönderdi. Bir süre sonra ben Suriye'ye gitmeye karar verdim. Bu kişi de bana 'Hatay'a gel birlikte sınırı geçeriz' dedi. Hatay'a gittiğimde bu kişiyle buluşarak bir köye gittik ve buradan sınırı geçtik. Çadırların olduğu bir yerleşim yerine gittik. Ben silahlı hiçbir eğitim almadım. Örgütsel hiçbir faaliyete katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanık da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadığını ileri sürerek, tahliye ya da beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık B.T.B'nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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