Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyette bulunup yasa dışı yollardan kentte gelenlere yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kimlikleri ve adresleri belirlenen yabancı uyruklu 13 zanlı hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.
Söz konusu kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
İkametlerde arama yapan ekipler, 13 zanlıyı yakaladı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.