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Adana’da termometreler 44 dereceyi gördü

Adana’da yaz gelmeden kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:28:56 -
Adana’da termometreler 44 dereceyi gördü

Adana’da yaz gelmeden kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometreler bugün 44 dereceyi gösterdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre Adana’da hava sıcaklığı saat 13.00’te gölgede 37 derece ölçüldü. Kentteki parklarda bulunan termometreler ise güneş altında 44 dereceyi gösterdi. Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, kendilerini dinlenme parklarındaki gölgelik alanlara attı.


Sokak hayvanları ise su birikintilerinde serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret gösterirken, ilerleyen aylarda havaların daha da sıcak olmasından dolayı düşünceli olduklarını söyledi.


Adana’da hava sıcaklığı Salı gününe kadar 41 derece olacak.

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