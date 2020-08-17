  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 sanık hakkında dava

Sanıklar, 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:32:49 -
Adana'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 sanık hakkında dava

ADANA (AA) - Adana'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen tutuklu Z.T, V.Ö. ile tutuksuz O.K, E.E, İ.T. ve D.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların mağdur K.E'yi telefonla arayarak terör örgütü PKK'ya yardım ettiğinin belirlendiğini söyledikleri ve bu durumdan kurtulması için iki banka hesabına 21 bin lira göndermesini istedikleri belirtildi.

Sanıkların para yatırıldıktan sonra mağdur K.E. ile iletişimi kestikleri ve yatırılan 21 bin lirayı çektileri anlatılan iddianamede, sanıkların dolandırıcılık suçundan cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libyalı Ebrahim Gasu'da'nın Erdoğan sözleri gündeme oturdu
Dünya

Libyalı Ebrahim Gasu'da'nın Erdoğan sözleri gündeme oturdu

Libyalı gazeteci Ebrahim Gasuda, ABD'de demokratların başkan adayı olan Joe Biden'e Türkiye'yi hedef alan sözleri nedeniyle tepki gösterdi...
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız
Gündem

Türkiye 3 ülkenin ismini açıkladı: Sinsi ittifakın farkındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Doğu Akdeniz hakkında yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ve Fransa’dan sonra herhangi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı