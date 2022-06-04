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Yerel Adana’da tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası
Yerel

Adana’da tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası

Adana’da tehlike arz eden ve belirlenen sürede kayıt altına alınmayan köpek sahibi 37 kişiye, 14 bin 982’şer lira ceza verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:41:00 -
Adana’da tehlikeli ırk köpek sahibi 37 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak’ta sona eren Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi tehlikeli köpek ırklarına yönelik, kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Ekipler, kayıt altına alınma süresinin bitiminden bugüne kadar park, bahçe ve sokak gibi yerlerde, ağızlığı olmayan, tasmasız gezdirilen ve kayıt altına alınmadığı belirlenen 37 köpeğe el koydu. Polis, köpeklerin sahibi 37 kişiye 14 bin 982’şer lira ceza uyguladı. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, sahiplerince terk edilmiş tehlikeli ırklar arasındaki 43 köpeği de belediye görevlileriyle yakalayıp barınağa götürdü.

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