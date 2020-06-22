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Yerel

Adana'da tarlada silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da tarlada çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 05:34:00 -
Adana'da tarlada silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Adana merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir tarlada karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen R.A. ile A.B. arasında tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olay sırasında R.A. tabancayla yaralandı. A.B. olay yerinden kaçtı.Yakınları tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen R.A, burada tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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