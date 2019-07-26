Adana’da, Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları sürüyor

Adana’nın Karataş ilçesinde kurulmakta olan ‘Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ toplantısı Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana’nın ve bölge tarımının zengin potansiyelinin değerlendirilmesi ve sera başta olmak üzere tarım ürünlerindeki katma değerin arttırılması amacıyla Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi’nde kurulmakta olan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce faaliyete geçmesi için yapılan ve süreç içerisinde yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, projenin tam olarak hayata geçirilmesiyle birlikte Adana’nın yanı sıra bölgedeki tarımsal üretim ve istihdamın önemli ölçüde ivme kazanacağını vurguladı.

Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen, Tarım Kredi Kooperatifleri Sera A.Ş Genel Müdürü Özgür Güven, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.