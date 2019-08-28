Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da, Roma dönemine ait Medusa kabartmalı bronz bebek lahdini satmaya çalışan şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesinde tarihi eser satılmaya çalışıldığı bilgisi aldı. Ekipler, kimliğini belirlediği iki şüpheliden birini operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, Roma dönemine ait Medusa kabartmalı bronz bebek lahdi ele geçirildi.

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