Adana'da şüpheli araçlardan tabanca ve pompalı tüfek çıktı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında içinde iki kişinin bulunduğu park halindeki otomobilin durumundan şüphelenip arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki biri kadın 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Öte yandan PTT Evleri Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde ise pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, pompalı tüfekle bir olaya karıştığı için Fatih Polis Merkezine teslim edildi.