  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi
Yerel

Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi

Adana'da sulama kanalında bir kadının çırpındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, arama çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 07:15:00 -
Adana'da "suda çırpınan kadın" ihbarı polisi harekete geçirdi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine söz konusu yere polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İhbarcıyla görüşen ekipler, su dolu kanalda ve çevresinde çalışması başlattı.

Kanal boyunca yaklaşık 10 kilometre ilerleyen ekipler, köprü ayakları, kapaklar ve otluklarda arama yaptı.

Karanlık nedeniyle taban kısmı görünmeyen kanala el fenerleriyle ışık tutan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23