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Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Silahlı PKK/KCK'nin propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 18:01
Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli B.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede B.A.'nın paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı ve eylemlerini meşru gösterici tutum içinde bulunduğu belirtildi.

B.A.'nın 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 18:01
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