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Aktüel Adana'da sosyal medyada tartıştığı arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı
Aktüel

Adana'da sosyal medyada tartıştığı arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:16:45 -
Adana'da sosyal medyada tartıştığı arkadaşını silahla yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da sosyal medyada tartıştığı arkadaşını sokakta silahla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Enes C. (23) ile arkadaşı Yasincan A. (23), sosyal medya ortamında tartıştı.

Enes C, otomobille gezdiği sırada sokakta Yasincan A. ile karşılaştı. Kavga eden taraflardan Enes C, yanında taşıdığı tabancayla Yasincan A'ya üç el ateş ederek otomobille kaçtı.

Yaralı Yasincan A, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Enes C. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Umutcan G'yi (22) yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Enes C, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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