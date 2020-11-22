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Gündem Adana'da sokağa çıkma yasağı: Drone ile yolladılar
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Adana'da sokağa çıkma yasağı: Drone ile yolladılar

Adana’da yoğun talep nedeniyle yakın yerlere insansız hava aracıyla (İHA) şırdan servisi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:25:00 -
Adana'da sokağa çıkma yasağı: Drone ile yolladılar

Adana’nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması ciğer ve şırdan satıcılarını harekete geçirdi. Yoğun talep sebebi ile yakın yerlere insansız hava aracıyla (İHA) şırdan servisi yapıldı.

Kozan’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması şırdan ve ciğer satışlarını etkilemedi. Şırdan, kazanlardan tezgaha çıkmadan tükendi.

Kozan’da şırdan servisi yapan Murat Mercan, uzak mesafelere araç ile Şırdan servisi yaparken yakın mesafe de drone ile sırdan servisi gerçekleştirdi. Balkondan verdiği şırdan siparişini drone ile alan Emine İnanç kronik rahatsız grubu oldukları için ayaklarına hizmeti geldiğini söyledi.

Paça ve şırdan işletmesi Murat Mercan yakın mesafe de drone ile servis yapıldığını belirterek, “Malum yasak çıkmaya başladı. Şuan üçüncü kazanımızı attık. Adanalılar şırdandan vazgeçmiyor. Adana’da şırdan kıtlığı var. Az sayıda olunca dana şırdan alternatif ile servis veriyoruz. Bizim Adana denilince akla gelen şırdan” dedi.

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