Adana’da şok operasyon! CHP’li İBB’nin cenaze aracında esrar ele geçirildi!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirlerarası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehirlerarası cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Adana‘da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yaptığı çalışmada Adana’da toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“İlimiz TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada; 120 kg Esrar maddesi, 24 kilo 550 gram toz Esrar maddesi olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.”