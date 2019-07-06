Adana'da silahlı aile kavgası: Ölü ve yaralılar var Pozantı ilçesinde ağabeyini öldürdüğü, kız kardeşi, eniştesi ve komşusunu yaraladığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Pozantıilçesinde tabancayla ağabeyini öldürdüğü, kız kardeşi, eniştesi ve komşusunu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Akçatekir Yaylası Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ağabeyi Süleyman T'nin evine giden Hasan Ramis T. ile aile bireyleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ramis T, tabancayla ağabeyi Süleyman T, kız kardeşi Seher T, eniştesi Ramazan T. ve olaya tanık olan komşusu Sevim K’yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Süleyman T’nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İncelemelerin ardından Süleyman T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cinayet zanlısı Hasan Ramis T. gözaltına alındı.

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