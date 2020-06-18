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Aktüel

Adana'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:52:15 -
Adana'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki otobüsün lastiğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda İstanbul'dan Gaziantep'e giden Nurettin Durdu idaresindeki 34 BM 9357 plakalı otobüsün fren balataları yanmaya başladı.

Dumanı gören Durdu, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.

Yolcular, başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

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