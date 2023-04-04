Adana’da Sarılar adlı hırsız çetesine operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da Sarılar çetesine gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ”
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Sarılar” suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.