  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana’da Sarılar adlı hırsız çetesine operasyon
Yerel

Adana’da Sarılar adlı hırsız çetesine operasyon

Yeniakit Publisher
2023-04-04 15:17:00 -
Adana’da Sarılar adlı hırsız çetesine operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana’da Sarılar çetesine gerçekleştirilen operasyonu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ”

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Sarılar” suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abc

bu kacinci yakalanislari yazik polisimizin emegine
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23