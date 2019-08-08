Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı Adana'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen biri taksici 2 şüpheli yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla M.U. ve taksi şoförü A.H'nin piyasaya sahte banknot sürmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu ticari taksiyi takibe alıp merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde durdurdu. Şüpheliler M.U. ve A.H'nin üzerini arayan ekipler 100 liralık 22, 200 liralık 55 sahte banknot buldu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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