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Yerel Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Yerel

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adana'da 655 litre sahte içki ve 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 09:52:00 -
Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve kaçakçılık yapan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 655 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 15 paket alkol kiti ile kaçak 15 bin 690 litre akaryakıt ve 355 cinsel ürün ele geçirdi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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Yorumlar

AKINCI

Aman ne buyuk başarı.Sayenizde Alkolıkler koruma altında.Allah dusmanı Turk neslini bozan Firavunun neferleri uyuşturucu satıcıları Ulkeyı isgal etmis..... Yaşasın Cehennem Piyasa Seytanlarına.... Sabır Savaş Adım Musluman.....
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