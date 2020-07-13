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Aktüel

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-13 09:55:08 -
Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 3 bin 75 litre etil alkol, 1282 kit, 2 alkolmetre, 100 yoğunluk ölçer ve gümrük kaçağı 63 kilo 900 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Polis olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına alırken, firari zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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