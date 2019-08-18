Adana'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi Adana'da şiddetli yağmur sebebiyle şehirdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI Yaklaşık bir saat süren yağışın ardından su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Suların biriktiği bölgelerde yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti. İŞ YERLERİNİ SU BASTI Edinilen bilgilere göre şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.