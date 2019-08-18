Adana'da sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da şiddetli yağmur sebebiyle şehirdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.18 Ağustos 2019 Pazar 13:06
Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI
Yaklaşık bir saat süren yağışın ardından su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Suların biriktiği bölgelerde yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
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