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Aktüel Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 05:20:28 -
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 ACM 181 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki şüphelinin ekiplerin ikazına rağmen araçla ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

Şüphelinin gidebileceği yerlerde önlem alan polis, otomobili aynı mahalledeki bir çıkmaz sokakta durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, suç unsuru bulamazken şüphelinin ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Bağlar Polis Merkezine götürüldü.


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