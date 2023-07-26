Adana'da polisle "minik sürücü" arasında gülümseten diyalog
Adana'da polis, akülü arabasıyla giden çocuğu durdurup ehliyet sordu.
Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda trafik uygulaması yapan ekipler, kaldırımda akülü arabasıyla ilerleyen Rüzgar isimli bir çocuğu durdurdu.
Trafik polisi ile arasında geçen diyalog iç ısıtan görüntülere sahne oldu.
Trafik polisinin Rüzgar’a ehliyetini sorarken yaşanan keyifli olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
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