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Yerel Adana'da polis düğmeye bastı! Tam 29 silah…
Yerel

Adana'da polis düğmeye bastı! Tam 29 silah…

Adana'da 12-18 Nisan'da polis denetimlerinde ruhsatsız 29 silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 09:54:00 -
Adana'da polis düğmeye bastı! Tam 29 silah…

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 29 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 12-18 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 18 tabanca, 9 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 189 mermi ve 4 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca elektrikli bisiklet ve 12 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 296 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

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