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Yerel Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi
Yerel

Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-03 15:49:00 -
Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 27 Mart-2 Nisan'da çeşitli denetimler yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız 83 tabanca, 16 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 776 mermi bulundu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil, 24 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 273 şüpheli de yakalandı.

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