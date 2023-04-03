Adana'da polis denetimlerinde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 107 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 27 Mart-2 Nisan'da çeşitli denetimler yaptı.
Denetimlerde, ruhsatsız 83 tabanca, 16 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 776 mermi bulundu.
Ekipler ayrıca 2 otomobil, 24 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.
Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 273 şüpheli de yakalandı.