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Yerel Adana'da PKK operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Adana'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 08:25:00 -
Adana'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı.

Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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