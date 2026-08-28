Adana’da otoyolda alev alan TIR kullanılamaz hale geldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana’nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan TIR, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Yol kenarındaki çalılıklara da sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Pozantı ilçesinden geçen Ankara Otoyolu’nda meydana geldi.
Seyir halindeki TIR’dan alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Kısa sürede büyüyen yangın, TIR’ın tamamını sardı.
ALEVLER ÇALILIK ALANA SIÇRADI
Araçtan yükselen alevler yol kenarındaki çalılık alana da sıçradı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle TIR’daki ve çalılık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.