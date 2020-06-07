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Aktüel

Adana'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:23:28 -
Adana'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Okan İ. yönetimindeki 07 ZCF 69 plakalı hafif ticari araç ile Necla K'nin kullandığı 01 EEU 13 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi Mavi Bulvar'daki kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsünün annesi Fevziye K. (84) ile hafif ticari aracın sürücüsü Okan İ, yakınları Gülşah S. ve 10 yaşındaki Halime D. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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