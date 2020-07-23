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Aktüel

Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 02:00:27 -
Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nazmi Özübek (68) yönetimindeki 01 D 0110 plakalı otomobil, Feke ilçesi Gürümze Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Halim Kurt (61) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, özel araçlarla Feke Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yolda karşılaşılan ambulanslara bindirildi.

Feke Devlet Hastanesine getirilen yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.

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