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Aktüel Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ağır yaralı
Aktüel

Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 02:58:11 -
Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 ağır yaralı

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.G. yönetimindeki 01 AFJ 194 plakalı otomobil, Ceyhan Otogarı'ndan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu gişeleri istikametine ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çaptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E. ve C.E. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.


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