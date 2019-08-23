Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı

ADANA - Adana’da, otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikletinin çarpışması sonucu 1 polis yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda Duygu Katkat’ın kullandığı 35 EA 4357 plakalı otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikleti çarpıştı. Kazada bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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