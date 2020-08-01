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Aktüel

Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:42:51 -
Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Pozantı-Ulukışla kara yolunun Şekerpınarı mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



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