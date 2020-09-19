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Aktüel Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:50:51 -
Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kurye olarak görev yapan Serkan Börker'in kullandığı motosiklet, yabancı plakalı Ali Haydar A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Börker, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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