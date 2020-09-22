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Aktüel Adana'da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı
Aktüel

Adana'da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

İş yeri çevresinde patlamamış bir el bombası bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:03:03 -
Adana'da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, oto galeriye kalaşnikof tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto galeriye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kalaşnikof tüfekle ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda, iş yeri sahibi H.T. ile arkadaşı A.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, iş yeri çevresinde patlamamış bir el bombası da buldu.

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