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Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi enselendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir okulun klimalarına ait kabloları çalan iki zanlı tutuklandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:26
Adana'da okuldan hırsızlık yapan iki kişi enselendi

Pınar Mahallesi'ndekiŞehit Metin Malvak Ortaokulu görevlileri sabah okula geldiklerinde bazı klimaların elektrik kablolarının çalındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı iki kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Görüntülere şüphelilerin ayrı ayrı okula girip bir süre gezinmesi, daha sonra zanlılardan birinin hızla okuldan uzaklaşması yansıdı.

Ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettiği zanlıları yakaladı.

Şüpheliler U.B. ve A.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:26
  1. Adana
  2. Adana'nın merkez Seyhan ilçesi
  3. Pınar Mahallesi
  4. Şehit Metin Malvak Ortaokulu
  5. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri

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