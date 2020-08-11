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Aktüel

Adana'da motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:30:28 -
Adana'da motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana-Mersin kara yolunun Hipodrom kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ferit Yamanoğlu'na (78) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.

Ağır yaralanan Yamanoğlu, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Polis, kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlatırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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